Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, trafikte başlayan yol verme veya kural tartışması kısa sürede şiddete dönüştü. Seyir halindeki H.A. ile U.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü münakaşa üzerine taraflar araçlarını durdurarak aşağı indi.

SOPAYLA SALDIRDI, VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Aracından inen H.A., eline aldığı sopayla doğrudan U.G.'ye saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan ilk arbede, yoldan geçenlerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

HIRSI GEÇMEDİ, TAKİP EDİP İŞLETMENİN ÖNÜNDE YENİDEN SALDIRDI

Olay yerinden ayrılan U.G.'nin peşini bırakmayan öfkeli saldırgan H.A., aracıyla takibe başladı. Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir işletmenin önüne kadar takip ettiği U.G.'nin karşısına yeniden çıkan şüpheli, tartışmayı alevlendirerek ikinci kez fiziki saldırıda bulundu. İkili arasında yaşanan ikinci kavga ve arbede, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Yaşananların ardından polis merkezine giden mağdur sürücü U.G., kendisini sopayla darbeden ve takip eden H.A.'dan şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şüpheli H.A.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.