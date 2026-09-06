Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'deki evinde kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından hareketsiz halde bulundu.

51 yaşındaki oyuncudan günlerdir haber alamayan Esmergül'ün ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu (ATK)) morguna götürüldü.

ROL ARKADAŞI ŞORAY UZUN'DAN AÇIKLAMA

Oyuncunun yakın dostu ve yıllarca birlikte rol aldığı Şoray Uzun da cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Kılıç'ın ailesinin cenazeyi almak üzere Ankara'dan geleceğini söyleyen Uzun "Otopsi işlemi bitmiş, ailesi Ankara'da sabah gelip buradan alacak. Çok üzgünüz... Evine yetişemedim, bu saatte yapacak bir şey de yok ama vedalaşmak için geldim" dedi.

İDDİALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıç'ın ölümünün ardından çeşitli iddiaların gündeme geldiğini belirten Uzun, bu paylaşımlara tepki gösterdi.

Uzun, "Bilgi kirliliği var, bu bilgileri paylaşmak, Serhat'ın ailesine de hatırasına da saygısızlık olur. Varsayımları gerçek gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor. Tahminlerle ilgili yorumları bu kadar hoyratça paylaşmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ŞORAY UZUN'DAN DUYGUSAL VEDA

Şoray Uzun, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Serhat Kılıç ile yıllar süren dostluğunu anlatarak oyuncuya veda etmişti.

Uzun paylaşımında, "Ömrümüzün on yılını beraber geçirdik. Güldük, ağladık, kavga ettik, barıştık, sabahladık, uzun uzun dertleştik, uzun uzun sustuk. Şarkılar söyledik. Tabii sen çok daha güzel söyledin. Ben karşılıklı oynarken bazen seni seyrederken repliğimi unuttum. Huzur içinde uyu" ifadelerine yer vermişti.