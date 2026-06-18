SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/310 Esas
Davacı Necip Dündar tarafından açılan Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Eymir Mahallesi 2333 Parsel, 2384 Parsel, 2844 Parsel, 112 Parsel, 460 Parsel, 467 Parsel sayılı taşınmaz için açılan ortaklığın giderilmesi davasında tapu kayıt maliklerinden dahili davalı Mehmet Soy' a (30133822866 T.C kimlik numaralı) adres yetersizliği nedeniyle posta yoluyla tebliğ yapılamadığından 17/09/2026 günü saat: 10:55'da mahkememiz salonunda duruşmanın bulunduğu ve işbu davanın mevcudiyeti ilanen tebliğ olunur.17.06.2026
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