Cem YILDIRIM

Çankaya Belediyesi ihale ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 30 kişiden 24’ü tutuklandı. 6’sı serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında yer alan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, hakimlik sorgusunda suçlamaları reddetti ve “Çankaya halkının hakkını savunduğum için buradayım” dedi. Güner, ayde 4.5 milyon lira ‘kamu yararı’ sağlamış, bu da raporlara yansımıştı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Güner’in “Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Rüşvet Almak” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

GİZLİ TANIK

Güner, “rüşvet” ve “örgüt kurma” suçlamalarına ilişkin hiçbir soru yöneltilmediğini belirterek şunları söyledi:

“11 Temmuz 2026’da kendi rızamla yurt dışından gelip teslim oldum. Bu suçlamalarla tutuklamaya sevk edilmemin büyük bir haksızlık olduğunu düşünmekteyim. Çankaya halkının hakkını savunduğum için buradayım. Rüşvet alma ile ilgili herhangi bir soru ve suçlamada bulunulmadı. Örgüt kurma suçu ile ilgili herhangi bir soru da sorulmadı. Cumhuriyet Savcılığı’na sorduğumda örgüt şemasının daha sonra çizileceği söylendi. Gizli tanık ifadesi tutuklama sevk yazısına derç (eklenmiş) edilmiş.” Güner, “gizli tanık” beyanlarının tamamen mesnetsiz ve soyut olduğunu vurguladı.

BAŞKAN HÜSEYİN CAN GÜNER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, dün sabaha karşı tutuklanan CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

‘KİMSEYE TALİMAT VERMEDİM’

Herhangi bir somut isnat söz konusu olmadığını belirten Güner şöyle devam etti: “Bu firmaların hiçbirisini tanımam. Herhangi bir kişiye herhangi bir konuda talimatım söz konusu olmamıştır. Bana yönelik isnat, bir ihalenin iptali konusundadır. Hiçbir kimseye iptal talimatı vermedim. Milyonlarca lira kamu zararına uğratılması söz konusu değildir aksine kamu yararı söz konusudur. Bu dosyanın müştekisi şikayette bulunmuş ancak bir sonraki ihaleye davet edilmiştir ancak kendisi katılmamıştır. Hukuki olarak herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum.”

Annesi Perihan Güner: Oğlum dimdik ayakta

Güner’in tutukluluk kararı sonrası infaz koruma memuru olan annesi Perihan Güner’in söylediği sözler gündem oldu. Perihan Güner, “Oğlumu 2. kez askere gönderiyorum. Vatani görevini yapacak, bedel ödenmesi gerekiyorsa ödeyecek. Oğlum da dimdik ayakta” dedi.