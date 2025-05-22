İstanbul'da bir sınıf öğretmeninin videosu sosyal medyada gündeme geldi. Öğrencilerin kıyafetini hedef alan gerici öğretmen, şort giyilmesini "edepsizlik" olarak açıkladı.
Öğrencilerine 'Müslüman şort giyer mi, biz buralarımızı gösterir miyiz?' diyerek giyim tarzlarına din adına müdahale eden söylemlerde bulunan bu gerici öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu
"LAİK EĞİTİM İÇİN SUSMUYORUZ"
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), Aytaç Demir hakkında Bakırköy Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.
Yapılan açıklamada, "İlkokul öğretmeni Aytaç Demir’in dini yönlendirmeleri, giyim müdahaleleri ve müfredata aykırı anlatılarına karşı bugün, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi ile birlikte Bakırköy Adliyesi’nde suç duyurumuzu yaptık. Çocukların üstün yararı ve laik eğitim için susmuyoruz" denildi.
İlkokul öğretmeni Aytaç Demir’in dini yönlendirmeleri, giyim müdahaleleri ve müfredata aykırı anlatılarına karşı bugün, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi ile birlikte Bakırköy Adliyesi’nde suç duyurumuzu yaptık.— Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) May 22, 2025
Çocukların üstün yararı ve laik eğitim için susmuyoruz. pic.twitter.com/BvAKvXlggq