400 metre engelli koşuda yarışırken şortunun yetersiz kalması sonucu cinsel organı görünen 24 yaşındaki Chris Robinson, yaşananlara rağmen sezonun en iyi derecesi olan 48.05 saniye ile birinci oldu. Bu performans, kişisel rekoruna da oldukça yakındı.

REKLAM TEKLİFLERİ YAĞIYOR

Sosyal medyada kısa sürede viral olan olay sonrası Robinson'a özellikle iç giyim markalarından teklifler yağmaya başladı. ABD merkezli, ilginç tasarımlarıyla bilinen Shinesty adlı marka, sporcuya "Magnum Pouch Ball Hammock" isimli ürünlerinin yüzü olması için teklif sundu.

TMZ'nin haberine göre Robinson, bu teklifi değerlendirme aşamasında. Öte yandan bir başka spor giyim markası olan Krakatoa da sporcuya iş birliği teklifinde bulundu.

SPOR KARİYERİNDE DE YÜKSELİŞTE

Robinson sadece sansasyonel olaylarla değil, sportif performansıyla da göz dolduruyor. 2023 NCAA 400 metre engelli şampiyonluğunu kazanan genç atlet, Grand Slam Track serisinin ilk sezonunda da yarıştı. Jamaika'nın Kingston kentinden Miami ve Philadelphia'ya kadar birçok yarışta podyuma çıktı. Toplamda 76 bin sterlin ödül kazandı.