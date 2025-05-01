MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'de terör örgütü PKK'ya 'silah bırak' çağrısının ardından 'süreç'te gerginlik devam ediyor.

Son olarak DEM Parti'nin 'top iktidarda' ifadelerinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Oyun mu oynuyoruz" demişti.

Can Coşkun Korkusuz'da kaleme aldığı yazısında 'sürece' ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"OCAK ORTASINDAN BU YANA BİR BEKLENTİ VAR"

"DEM Parti’nin ısrarlı “top iktidarda” açıklaması ilk kez sert bir karşılık buldu.

Adalet Bakanı “Oyun mu oynuyoruz” diye yükseltti sesini.

Bu bakanlar eliyle sürece çerçeve çizilmesinin ilk örneği değil.

Daha önce de, sürecin en başında Mardin kayyımının geri çekileceği ve Ahmet Türk’ün yeniden belediye başkanı olabileceği konuşulmuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türk’ün kesinleşmiş cezasına atıf yapıp “O nasıl olacakmış?” diye sormuştu.

O halde soralım, şimdi nereye geldik?

Süreçte, PKK’nın silah bırakması için Ocak ortasından bu yana bir beklenti var.

BAHÇELİ'NİN MALAZGİRT ÇAĞRISI

Hükümetin resmi ifadesiyle “şartsız şurtsuz” dönem beklentisi sarsılmış görünüyor. DEM heyeti artık her açıklamasına “Atılması gereken adımlar var” diyerek başlıyor. Sonra da “Öcalan’ın koşulları” diye devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarından edindiğim bilgi; Bahçeli’nin “PKK Malazgirt’te fesih kongresi yapsın” önerisinin ciddiyetle incelendiğini gösteriyor. Keza İmralı’da nasıl bir düzenleme yapılacağı da...

Diğer yandan Milli Savunma Bakanı da “silahların teslimi” hususunda bir aksilik olmazsa kimi önerilerin hayata geçirilebileceğine bir ışık yakmıştı.

Görünen o ki bu konularda hâlâ bir netlik veya uzlaşı yok.

MALAZGİRT GÖZE ALINAMAYACAK, KONGRENİN SURİYE'DE OLMASI BEKLENİYOR

İlk süreçte rol alıp “Akil İnsanlar” heyetinin oluşmasında görüşleri dikkate alınan eski bir AK Partili kaynağımla da konuştum. Malazgirt önerisinin terör örgütü tarafından göze alınamayacağını ve Suriye’de bir kongre beklendiğini söyledi.

Anlaşılan sorular hâlâ yanıtsız, ne zaman öğreneceğimiz meçhul."