Milyonlarca öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'nda terk döktü. WhatsApp grubunda soruların paylaşılması soruların paylaşılması soruların sızdığı iddialarını gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin iddiaların ardından milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek LGS'nin iptal edilip edilmeyeceği sorusuna net bir yanıt verdi.

Tekin katıldığı TV programında soruları yanıtladı. Tekin, soruların WhatsApp grubunda yayınlanması üzerine suç duyurusunda bulunduklarını ancak sınavın güvenliğini riske edecek bir durum olmadığını öne sürdü.

Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Velilerin, öğrencilerin duygularını istismar eden, gasbedici insanlar var. Öğretmen arkadaşlarımızın ve okullardaki idarecilerin emeklerini gasbeden, yalan yanlış bilgiler ileri süren kişiler var.

"SINAV KİTAPÇIĞI ERKEN AÇIKLANDI"

Bahsettiğiniz konu doğru. LGS sınavında soru kitapçığımız bizim arzu ettiğimiz, alenen açıklanmasını istediğimiz saatten daha önce açıklandı fakat sabah sözel kısımdaki sınav başlayıp tamamlandıktan yaklaşık bir saat sonra, saat 11.57'de sosyal medyada paylaşılıyor. Bizim istediğimiz saatten daha erken yayımlandı ama sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum söz konusu değil. Buna rağmen biz o yayını yapan kişiyle ilgili gerekli suç duyurusunda bulunduk."

SINAV İPTAL EDİLECEK Mİ?

Tekin, MEB'in Teftiş Kurulunca konuya ilişkin araştırmaların yapıldığını ve sınavın güvenliğiyle alakalı bir sorun bulunmadığını ifade ederek sınav iptalinin de söz konusu olmadığını dile getirdi.