Günlük yaşamda ve sosyal medyada bireylerin kendi eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekten kaçındığına dair gözlemler, kişisel hesap verebilirlik kavramını yeniden gündeme taşıdı.

Hatalarla yüzleşmenin kişisel gelişim ve sağlıklı ilişkiler için kritik önem taşıdığı, ancak sorumluluk almaktan kaçınan kişilerin olayları kendi lehlerine çevirmek için belirli kalıp ifadeleri sıklıkla kullandığı ifade edildi.

Eylemlerin sorumluluğunu üstlenmeyen bireylerin sergilediği tutumları savunmak için başvurduğu yaygın ifadeler ve bu ifadelerin arka planındaki dinamikler şu şekilde sıralanıyor:

1- 'Benim suçum değil'

Olayların, hataların veya olumsuz sonuçların sorumluluğunu tamamen dış etkenlere ya da diğer insanlara yükleme refleksidir. Birey, kendi payını görmezden gelerek hatadan tamamen arınmaya çalışır.

2- 'Bunu bana yapabileceğine inanamıyorum'

Yaşanan olumsuzlukta karşı tarafı haksız bir şekilde suçlu göstererek suçluluk duygusu uyandırma taktiğidir. Bu durum, eleştirilen kişinin kendi tepkilerini sorgulamasına ve asıl sorunun kendisi olduğunu düşünmesine yol açan manipülatif bir savunma biçimidir.

3- 'Çok alıngansın'

Karşı tarafın haklı tepkilerini, sınır ihlallerini ve duygularını önemsizleştirme çabasıdır. Davranışın büyüklüğünü örtbas etmek ve mağduriyet algısı yaratarak dikkat dağıtmak amacıyla kullanılır.

4- 'Ne yapmamı bekliyordun?'

Sergilenen hatalı ya da zarar verici davranışları kaçınılmaz bir zorunluluk gibi gösterme eğilimidir. Birey, başka bir seçeneği olmadığını iddia ederek yaptığı seçimlerin sorumluluğunu taşımaktan kaçınır.

5- 'Bana kimse söylemedi'

Temel sorumlulukların, ortak kuralların veya asgari nezaket kurallarının bilinmediğini ya da kendisine hatırlatılmadığını öne sürerek hesap vermekten kaçınma halidir. Kişinin kendi içsel pusulasını veya farkındalığını devre dışı bırakmasıdır.

6- 'Bunu bana sen yaptırdın'

Psikolojide yansıtma olarak bilinen mekanizma yoluyla kusuru tamamen karşı tarafa atfetme durumudur. Birey, kendi olumsuz tutumunun sorumluluğunu başkasının eylemlerine bağlayarak meşrulaştırmaya çalışır.

7- 'Bunun için özür dilemeyeceğim'

Hatalı durumlarla yüzleşmeyi tamamen reddederek özür dilemekten kaçınma tutumudur. Her koşulda haklı olduğuna inanan bu kişiler, özür dilemenin bir zayıflık olduğunu düşünerek kişisel gelişim ve ilişki onarımı şansını ortadan kaldırır.

8- 'Büyük bir şey değil'

Diğer kişilerin yaşadığı üzüntüyü, hayal kırıklığını ve acıyı küçümseme ve yok sayma yaklaşımıdır. Kendi açılarından bir sorun görmedikleri için karşı tarafın hissettiğini yok sayarak anlatının kontrolünü elinde tutmak isterler.

9- 'Herkes öyle yapıyor'

Sosyal uyumu, kalabalık davranışlarını veya yaygın olumsuzlukları bireysel hatalara gerekçe olarak sunma savunmasıdır. Toplumsal normların arkasına sığınarak kişisel hesap verebilirlikten sıyrılma çabasını yansıtır.