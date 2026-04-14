5G teknolojisi 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle hayatlarımıza adım attı. Ancak başlangıçta yüksek hız ve düşük gecikme süresi vaatleri ile başlatılan dönem çok geçmeden kullanıcıların şikayet etmeye başladığı bir hal aldı. Ciddi bir kullanıcı memnuniyetsizliğine neden olan 5G için kullanıcı yorumlarına bakıldığında GSM operatörlerine adeta bir şikayet patlaması yaşanıyor.

KULLANICI ŞİKAYETLERİNDE ARTIŞ

Açıklanan verilere göre 1 Nisan'da aktif hale getirilen 5G'nin kullanılmaya başlamasıyla birlikte 2 bin 400 seviyelerinde seyreden şikayetler, 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde 3 bin 402 seviyesine kadar yükseldi. Kısa süre içerisinde yaşanan artış yıllık trendleri d etkiledi.2025 yılının ilk dört ayı ile 2026 yılının ilk 4 ayı kıyaslandığında şikayet hacminin 35 bin 536'dan 38 bin 536'ya yükseldiği ve toplamda yüzde 8 artış yaşadığı görülüyor.

KULLANICILARIN EN ÇOK ŞİKAYET ETTİĞİ ŞEYLER

ShiftDelete'in derlediği habere göre, şikayetlerin odağında "kağıt üzerindeki vaatler ile sahadaki gerçeklerin uyuşmaması" yer alıyor. İşte elde edilen verilere göre kullanıcıların operatörlere sunduğu şikayetlerin yüksek oranda toplandığı konu başlıkları:

Şebeke ve Çekim Sorunları: Listede ilk sırada kapsama alanı problemleri var. 5G simgesi ekranda görünse dahi, sinyal gücünün stabil olmadığı ve özellikle kapalı mekanlarda bağlantının tamamen koptuğu bildiriliyor.

Hız Hayal Kırıklığı: 5G’den beklenen “gigabit” seviyesindeki hızlar yerine kullanıcılar, çoğu zaman mevcut 4.5G bağlantısından bile daha düşük performansla karşılaşıyor.

Bağlantı Kararsızlığı: Cihazların sürekli olarak 5G ve 4.5G arasında geçiş yapması (handover sorunları), veri trafiğinde ani kesilmelere ve batarya tüketiminin hızla artmasına neden oluyor.

Cihaz Uyumluluk Karmaşası: Teknik olarak 5G destekleyen üst segment cihazların, operatör sistemlerinde “uyumsuz” olarak görünmesi, kullanıcıların bu teknolojiye erişimini engelliyor.

Pazarlama ve Gerçeklik Farkı: Reklamlarda ilan edilen “5G kapsama alanları” ile gerçek kapsama haritaları arasındaki uçurum, kullanıcıların en çok tepki gösterdiği konuların başında geliyor.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre ise mobil teknolojilerdeki nesil değişimleri esnasında ilk birkaç aylık süreçte teknik aksaklıkların yaşanması beklene durumlardan biri.

Fakat Türkiye özelinde yaşanan 5G geçişinde altyapının henüz yeterince olgunlaştırılamamış olması ve mevcut sistemlerin hala çoğunluk olarak 4.5G şebekesi üzerine inşa edilmiş olması gerçek anlamda bir 5G deneyimini engelliyor.

KULLANICILAR 4.5G'Yİ MUMLA ARIYOR

Şikayet platformlarına yansıyan kullanıcı yorumları şikayetlerin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bir kullanıcı,4.5G kullanırken 50Mbps hız alabiliyorken 5G geçişinden sonra hızının 8 Mbps'ye düştüğünü ve bağlantısının 3G moduna gerilediğini belirtiyor.

Bir başka kullanıcı şikayeti ise cihazın 5G uyumlu olmasına rağmen operatörün cihazınız uyumlu değil gerekçesiyle kampanya haklarını tanımlamaması üzerine.