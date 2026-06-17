Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan mülki idare amirleri atama kararıyla Türkiye genelinde 430 mülki idare amirinin görev yerleri yeniden belirlendi. Kararname kapsamında yapılan atamalar arasında, hakkında disiplin soruşturması yürütülen ve görevinden daha önce uzaklaştırıldığı belirtilen bir ismin yeniden kamu görevine getirilmesi tartışma yarattı.

SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEN İSİM LİSTEDE

Atama kararında en çok dikkat çeken isimlerden biri, Ardahan’da Vali Yardımcısı olarak görev yaparken hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ve görevden uzaklaştırıldığı öne sürülen Mustafa Berat Kasımoğlu oldu. Kasımoğlu’nun Yozgat Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atandığı öğrenildi.

Söz konusu isim, geçtiğimiz aylarda bir kadının evinde bulunduğu sırada kadının eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Olayın ardından iki kişinin gözaltına alındığı, Kasımoğlu’nun ise hastaneye kaldırıldığı ileri sürülmüştü. Ardahan Valiliği’nin olayla ilgili disiplin soruşturması başlattığı açıklanmıştı.

“ALACAK VERECEK KAVGASIYDI” SAVUNMASI

Olayla ilgili kamuoyuna açıklama yapan Mustafa Berat Kasımoğlu ise iddiaları reddetmişti. SÖZCÜ’ye konuşan Kasımoğlu, yaşananların “alacak verecek meselesinden kaynaklanan bir kavga” olduğunu belirterek, “Olay tamamen asılsız. Yoğun bakımda değilim. Sadece ufak bir alacak verecek kavgası yaşandı. Vücut bütünlüğüm tam” ifadelerini kullanmıştı.

Kasımoğlu ayrıca, görev yaptığı Ardahan’dan ayrıldığını ve hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü.