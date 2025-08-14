Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AKP'ye geçti.

Hakkında 'dava' ve 'soruşturma' iddiaları bulunan Çerçioğlu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki gelmişti. Özel, "Ya içeriye tıkıl ya AKP'ye katıl" formülü olduğunu ima ederek iktidara da sert sözlerle yüklenmişti.

Çerçioğlu'nun bugün AKP'ye geçmesinin ardından Gündemar Araştırma, son anketini paylaştı.

Şirket tarafından 20-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Türkiye Gündemi" araştırmasında 2 bin 256 kişiye, "Yolsuzluk iddiaları AKP'li belediye başkanları hakkında olsaydı, aynı işlemler yapılır mıydı yoksa yapılmaz mıydı?" sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 65'i "Hayır, aynı işlemler yapılmazdı" yanıtını verdi. Soruya yalnızca dört kişiden biri yani yüzde 22'si "Evet, aynı işlemler yapılırdı" yanıtını verdi.

Araştırmada dikkat çeken bir başka veri ise, AKP seçmenin yalnızca yüzde 47'sinin, yargının AKP'li belediyelere yönelik aynı ölçüde işlem yapacağına inandığını ifade etmesi oldu.

Söz konusu veriler AKP seçmenin yarıya yakının yargıya güvensiz olduğunu gösterdi.

CHP seçmenin yüzde 86'sı, İYİ Parti seçmeninin yüzde 83'ü, DEM Parti seçmeninin yüzde 72'si AKP belediyelerine CHP belediyelerine yapılan işlemlerin yapılmayacağını düşünüyor.