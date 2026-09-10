Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimine ilişkin açıklamalarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yarın ifade verecek.

Özgür Çelik’in yarın saat 09.30’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade vereceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Özgür Çelik, 8 Eylül’de gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın kendisini aradığını öne sürmüştü.

Çelik, Aydın’ın kendisine şunları söylediğini iddia etmişti:

“Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. ‘Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum’ dedi.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik’in bu açıklamalarının ardından soruşturma başlatmıştı.

AYHAN AYDIN'IN DA İFADESİNE BAŞVURULACAK

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın da soruşturma kapsamında ifade verdi. Aydın, ifadesinde başkanvekilliği seçimi öncesinde Çelik’in ricasıyla kendisiyle çok sayıda telefon görüşmesi yapıldığını ve bu görüşmelerde kendisine baskı kurulmaya çalışıldığını iddia etti.