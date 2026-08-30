Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış'a yönelik yürütülen hukuki sürece ilişkin haberlerin ardından gözler grubun İzmir konserine çevrildi. Kültürpark'ta sahne alan Manifest'e hayranları yoğun ilgi gösterdi. Konser alanında yaklaşık 30 bin kişi bir araya gelirken, girişlerde ve etkinlik alanında oluşan kalabalık dikkat çekti.

SORUŞTURMA HABERLERİNİN ARDINDAN İLK KONSER

Manifest'in kurucusu Tolga Akış hakkında yürütülen hukuki sürece ilişkin gelişmeler kamuoyunda gündem olurken, grubun İzmir konseri planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

Grubun hayranlarının konsere gösterdiği yoğun ilgi, yaşanan sürecin ardından da devam etti. Konser öncesinde alana giriş yapmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık dikkat çekerken, etkinlik sırasında da alanın büyük ölçüde dolduğu görüldü.

YAKLAŞIK 30 BİN KİŞİ KONSERE KATILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'taki eski lunapark alanının yeniden düzenlenmesiyle oluşturulan "Zeytin Sahne", ilk büyük etkinliğinde Manifest'i ağırladı.

Belediyenin paylaştığı bilgilere göre konsere yaklaşık 30 bin İzmirli katıldı. Yoğun katılım nedeniyle konser öncesinde giriş noktalarında ve etkinlik alanında büyük bir kalabalık oluştu.

ZEYTİN SAHNE'NİN İLK BÜYÜK ETKİNLİĞİ OLDU

Kültürpark'taki eski lunapark alanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından spor, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak yeni bir yaşam alanına dönüştürüldü.

"Zeytin Sahne" adı verilen alanda mevcut beton zemin kaldırılarak 4 bin 300 metrekarelik çim alan oluşturuldu. Yeni etkinlik alanının ilk büyük organizasyonu ise Manifest konseri oldu.

Binlerce kişinin katıldığı konserle birlikte Zeytin Sahne ilk kez geniş katılımlı bir etkinliğe ev sahipliği yaparken, Manifest hayranlarının gruba gösterdiği yoğun ilgi de dikkat çekti.