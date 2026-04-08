Bilim dünyası yıllardır karmaşık yaşamın yaklaşık 540 milyon yıl önce, "Kambriyen Patlaması" adı verilen bir dönemde aniden ortaya çıktığına inanıyordu. Ancak Çin'in Yunnan eyaletinde yapılan son keşif, tüm ezberleri bozdu. Sadece 50 metrekarelik (bir düzine yatak büyüklüğünde) küçük bir alandan çıkarılan 700 fosil, omurgalı atalarımızın tarihini milyonlarca yıl geriye çekti.

MİLYONLARCA YIL ÖNE ORADALARMIŞ

Şimdiye kadar bilim insanları, iç organları ve karmaşık uzuvları olan hayvanların Kambriyen döneminde (542-488 milyon yıl önce) evrimleştiğini düşünüyordu. Ancak Jiangchuan Biota sahasındaki bulgular, bu karmaşık canlıların Ediakara Dönemi'nde (yaklaşık 550 milyon yıl önce) zaten okyanuslarda süzüldüğünü kanıtladı.

İÇ ORGANLARIYLA FOSİLLEŞMİŞ

Genellikle fosillerde sadece kemik veya sert kabuk izleri bulunur. Fakat bu keşfi benzersiz kılan şey, canlıların bir "biyofilm" tabakası içinde, adeta bir fotoğraf gibi iki boyutlu ama kusursuz detaylarla korunmuş olması. Arkeologlar, sosis benzeri bir canlının içinde apaçık görülebilen bir sindirim sistemi (bağırsak) buldu. Kadeh şeklinde minik kolları olan yaratıklar ve deniz tabanına tutunan "vakumlu" solucanlar, o dönemin sanıldığından çok daha hareketli olduğunu gösteriyor.

İNSANLAR İLE AKRABA ÇIKTI

Keşfin en çarpıcı noktası ise Deuterostom grubuna ait olduğu düşünülen kalıntılar. Bu grup; deniz yıldızlarından deniz kestanelerine, en önemlisi de insanların da dahil olduğu tüm omurgalıları kapsıyor. Oxford Üniversitesi'nden Prof. Ross Anderson’a göre bu durum, "omurgalı atalarımızın evrimin çok erken bir aşamasında zaten orada olduğunu" gösteriyor.

SİMETRİNİN İLK KANITI

Modern hayvanların çoğunda bulunan "iki yanlı simetri" (sağ ve sol tarafın birbirinin aynısı olması), bu fosillerde net bir şekilde görülüyor. Bu da vücut planımızın, daha önce tahmin edilen tarihlerden milyonlarca yıl önce tasarlandığı anlamına geliyor.