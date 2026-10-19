ABD merkezli Kayem Foods şirketinin ürettiği bazı et ürünlerinin uygun olmayan saklama koşullarından etkilenmiş olabileceği belirtildi. Ürünlerin tüketici sağlığı açısından risk oluşturabileceği endişesiyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.

SOĞUTMA SİSTEMİNDEKİ ARIZA ORTAYA ÇIKTI

ABD Tarım Bakanlığına bağlı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi (FSIS), Massachusetts eyaletinde faaliyet gösteren Kayem Foods şirketinin yaklaşık 718 ton et ve tavuk ürününü geri çağırdığını duyurdu. Kararın, şirketin depolarından birindeki soğutma sisteminde yaşanan arıza nedeniyle alındığı açıklandı.

Sorun, 1 Ekim'de bir müşterinin teslim edilen ürünlerin yeterince soğuk olmadığı yönündeki şikayetiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemede bazı ürünlerin uygun sıcaklıkta saklanmadığı ve bu nedenle zararlı bakterilerin çoğalmış olabileceği belirlendi.

SOSİS VE ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ DE LİSTEDE

Geri çağırma kapsamında sosis, jambon, pastırma, hindi eti ve çeşitli şarküteri ürünleri bulunuyor. 31 Mart ile 7 Ekim 2026 tarihleri arasında üretilen ürünlerin ABD genelindeki marketlere, restoranlara ve Hong Kong'a gönderildiği bildirildi.

Yetkililer, söz konusu ürünlerin bir bölümünün hâlâ tüketicilerin buzdolaplarında bulunabileceği uyarısında bulundu. Ürünleri satın alan kişilere bunları tüketmemeleri, çöpe atmaları veya satın aldıkları mağazalara iade etmeleri çağrısı yapıldı.

Şu ana kadar geri çağrılan ürünlerin tüketilmesiyle bağlantılı doğrulanmış bir hastalık vakası bildirilmedi. Kayem Foods ise yaşanan sorunun giderildiğini ve benzer bir durumun tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.