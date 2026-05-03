Milyonlarca memur ve memur emeklisi yoksulluk sınırının altında maaşlara mahkum edilirken, sesini çıkarmayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın mal varlığı tartışma konusu oldu. “Yiğit düştüğü yerden kalkar, Anadolu 100 yıllık narkozdan uyanıyor” diyerek tepki çeken ve iktidara yakınlığıyla bilinen Yalçın ile oğlunun mal varlığı TBMM’de de gündeme getirildi. Başkanın oğlunun Yuşa Yalçın’ın Memur-Sen üyelerine sosyal konut vaadi ile TOKİ’den alınan arsa üzerine 1300 adet lüks villa yaptığı iddia edildi. Aynı zamanda öğretmen de olan Ali Yalçın’ın ailesinin serveti kafa karıştırdı.

Memur-Sen Başkanı’na ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıyan CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Yalçın ailesinin mal varlığının incelenmesini talep etti. Memur-Sen Başkanı hakkındaki iddiaların geç kalınmadan yanıtlanması gerektiğinin altını çizen CHP’li Kanko, bir sendika başkanının yıllar içinde edindiği servetin öğretmen maaşıyla açıklanamayacağını vurguladı.

Yuşa Yalçın

ÖĞRETMEN YOKSULLUK İÇİNDE

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Alay Hamzaçebi de Şırnak ve İstanbul’da öğretmenlik yapan, 11 yıldır da Memur-Sen Genel Başkanı olan Ali Yalçın ile oğlu Yuşa Yalçın’ın mal varlıklarının gelirleri ile ölçülemeyecek boyutta olduğunu belirterek, “Öğretmen yoksulluk içinde, sendika başkanı öğretmen ise refah içinde” ifadelerini kullandı.

Konut kooperatifinin kurucusu olan Başkan Ali Yalçın’ın oğlu Yuşa Yalçın’ın Aydın Kuşadası, Ankara Dikmen ve Oran’da konut projeleri bulunuyor. Kooperatifin kurucuları arasında Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Can Tufanoğlu da var. Kooperatifin Kuşadası’nda 900 bin metrekare arazi üzerinde 1300 yazlık, Ankara Dikmen ve Oran’da Eymir gölü manzaralı lüks konut projeleri bulunuyor.

2015’ten beri aynı koltukta

51 yaşındaki Ali Yalçın, Tokat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’ni bitirdi. Öğretmen olarak Şırnak ve İstanbul’da çalıştı. Pendik Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu Müdürlüğü de yaptı. Memur-Sen İstanbul İl Sekreterliği, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanlığı, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanlığı’nın ardından 18 Nisan 2015’te Memur-Sen Genel Başkanlığı’na seçildi. 11 yıldır aynı koltukta oturan Yalçın, sık sık memurların sorunlarına kulak tıkamakla eleştirilerin odağına yerleşiyor.