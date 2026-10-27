İstanbul’un su kaynakları ve tarım alanları yapılaşma baskısıyla karşı karşıyayken iktidarın Kanal İstanbul ısrarı sürüyor. Bir yanda sosyal konut gerekçesiyle imara açılan alanlarda inşaatlar yükseliyor, diğer yanda şirketler milyonlarca liralık konutları satışa çıkarıyor. Sazlıdere’de inşaatlar yükselirken Mesa, Başakşehir’deki Yenikent projesinin yeni etabında en düşük konut fiyatını 9 milyon lira olarak açıkladı.

Şirketin açıkladığı fiyatlar, sosyal konut söylemiyle imara açılan bölgede nasıl bir yapılaşma öngörüldüğünü de ortaya koydu.

LÜKS PROJE

Yeni etapta konutların metrekare fiyatı 90 bin liradan başlarken en küçük dairenin fiyatı 9 milyon lira olarak açıklandı. Beş etapta toplam 4 bin konut inşa etmeyi planlayan şirket, projenin yatırım değerinin 1.5 milyar dolar olduğunu bildirdi. Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşma, yeni yerleşim alanları ve konut ihtiyacı gerekçesiyle savunulurken Mesa, yeni etabını 2+1’den 6.5+1’e uzanan daire seçeneklerini, geniş peyzaj alanlarını ve sosyal donatıları öne çıkardı. Ancak 45 milyon liraya kadar ulaşan fiyatlar, sosyal konut söylemiyle büyütülen yerleşim alanlarının kimlere hitap ettiği sorusunu gündeme getirdi.

20 BİN BAŞVURU

Mesa Holding CEO’su Mert Boysanoğlu, geçtiğimiz günlerde yapılan basın toplantısında ön satış döneminden bu yana toplam 20 bin başvuru aldıklarını, 843 konutluk ilk etapta satış oranının yüzde 70’e ulaştığını açıkladı. Şirket, 2 milyon metrekarelik alanda geliştirdiği projeyi ‘tüm ihtiyaçların bir arada karşılanabildiği, bütüncül bir yaşam alanı’ olarak tanımladı.

Projede, konutların metrekare fiyatı 90 bin liradan başlarken en küçük dairenin fiyatı 9 milyon lira olarak açıklandı.

Köprü ve otoyolu pazarlıyorlar

Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, ilk etap teslimlerinin Haziran 2028’de yapılmasının planlandığını belirterek Sazlıdere Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılarına işaret etti. Boysanoğlu, bu bağlantılarla bölgeye ulaşımın ‘çok daha kolay ve konforlu hale gelmesini’ beklediklerini söyledi. Şirketin tanıtımında ulaşım yatırımlarının öne çıkarılması, Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşma ile altyapı projelerinin birbirini nasıl beslediğini de gözler önüne serdi.