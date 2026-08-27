Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hijyen şartlarına ilişkin mide bulandıran görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.
Hastane içinden çekilen görüntülerde yatakların durumu görenleri adeta isyan ettirdi.
Vatandaşlar hastanenin durumuna isyan ederken, Sağlık Bakanlığı o görüntüler için harekete geçti.
Sağlık Bakanlığı, bir vatandaşın Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki temizlik ve hijyen koşullarına ilişkin sosyal medyada paylaştığı görüntülerdeki iddialar üzerine soruşturma başlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan iddiaların incelenmesi amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla müfettiş görevlendirildi.
İddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.