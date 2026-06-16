LGS sınavına giren ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte büyük bir heyecan yaşayan ailelerden birinde, hiç beklenmeyen bir tartışma çıktı. Sınavda matematik testinden 5 yanlış yapan ortaokul son sınıf öğrencisi genç kız, mesleği matematik öğretmenliği olan annesinin tepkisi karşısında çaresiz kaldı.
Sınav sonuçlarının kontrol edildiği anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, annenin beklentisinin altında kalan sonuç karşısında öfkesini kontrol edemediği görüldü. Yaşadığı büyük hayal kırıklığını ağlayan kızına karşı sert ifadelerle dile getiren matematik öğretmeni anne, şu sözleri sarf etti:
"Hiçbir şey bilmeyen bir çocuğun yapacağı şey 5 yanlış. İnsan içine çıkıyorum, rezil oldum."
Kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve gündem olan görüntüler, binlerce kullanıcı tarafından izlendi. Kullanıcılar, LGS gibi zorlu bir sınavda 5 yanlış yapmanın başarısızlık olarak nitelendirilemeyeceğini savundu.