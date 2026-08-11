Aksaray'da jandarma ekipleri, merkeze bağlı Taşpınar beldesinde köpek dövüştürerek sanal medyadan canlı yayın yapan üç kişi hakkında çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Belirlenen adreslerde operasyon düzenleyen jandarma, Y.T. (25), M.D. (26) ve U.T. (23) isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan inceleme sonucunda şüphelilere 'Hayvana eziyet ve dövüştürmek' suçundan toplam 39 bin 96 lira para cezası uygulandı. Operasyon kapsamında dövüştürülen köpekler de koruma altına alındı.