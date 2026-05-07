Balıkesir’in Havran ilçesinde gerçekleştirilen geleneksel yağlı güreş organizasyonu, spor dünyasında eşine az rastlanır anlara sahne oldu. Er meydanına çıkan iki pehlivan arasındaki devasa fiziksel fark, müsabakanın önüne geçerek tribünlerde büyük bir şaşkınlık ve merak uyandırdı.

Kısa boylu bir pehlivanın, kendisinin yaklaşık iki katı cüssesine sahip rakibi karşısındaki korkusuz mücadelesi etkinliğe damga vurdu. Fiziksel dezavantajına rağmen pes etmeyen ve büyük bir azimle rakibine karşı koyan genç sporcu, izleyicilerden tam not aldı.

Güreşseverlerin cep telefonlarıyla kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Rakibiyle arasındaki belirgin boy farkına rağmen er meydanının ruhuna uygun bir direnç sergileyen pehlivan, dijital platformlarda günün en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Bazı kullanıcılar böyle bir eşleşmenin adil olmadığını savunurken söz konusu video sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.