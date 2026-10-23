Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, ikinci el araç satıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık girişimini gözler önüne serdi. Satışa çıkardığı aracı için pazarlıksız anlaşan bir vatandaş, kendisini "noter" olarak tanıtan kişilerin de dahil olduğu bir zincirle kapora adı altında para transferi yaptırılmaya çalışıldığını aktardı.

PAZARLIK YAPMADAN GÜVEN SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Aktarılan bilgilere göre dolandırıcılar, ilan sahibiyle iletişime geçerek araç fiyatını hiçbir pazarlık yapmadan kabul ediyor. Ertesi gün sabah saatlerinde satıcıyı tekrar arayan şüpheli kişi, iş yerinden izin alamadığını ve notere gelemeyeceğini belirterek işlemleri başlatmak amacıyla "güvenli ödeme" sistemi üzerinden kapora yatıracağını ifade ediyor. Satıcıda güven oluşturmak için ikna edici bir iletişim dili kullanılıyor.

KENDİLERİNİ 'NOTER' OLARAK TANITIYORLAR

Görüşmeden yaklaşık bir saat sonra satıcıyı kendisini "noter" olarak tanıtan bir başka numara arıyor. Arayan kişi, satıcıdan banka uygulamasına girmesini, belirli bir IBAN adresine kapora miktarını yatırmasını ve açıklama kısmına vereceği kodu yazmasını istiyor.

Paranın hesaptan çıkmayacağını, sadece güvenceye alınacağını iddia eden şüpheli, satıcıyı yönlendirerek para transferi yaptırmaya çalışıyor.

ŞÜPHE ÜZERİNE YÖNTEM İFŞA EDİLDİ

Durumdan şüphelenen araç sahibi, talebi reddederek dolandırıcılık girişimine maruz kaldığını anladı. Yaşadığı olayı sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaş, benzer yöntemlerle karşı karşıya kalabilecek diğer araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.