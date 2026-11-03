Sosyal medyada bir kadının beyaz ekmek tüketimine yönelik eleştirileri gündem oldu. Paylaştığı videoda beyaz ekmeği 'besin değeri olmayan boş bir ekmek' olarak nitelendiren kadın, Türklerin geçmişte ekşi mayalı ve esmer ekmek tükettiğini savundu.

Beyaz ekmeğin tarihine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan kadın, bu ekmeğin Romalılar döneminde buğdayın kabuk ve kepek kısmının temizlenmesiyle elde edildiğini öne sürdü. Beyaz ekmeğin Türk mutfağına özgü olmadığını belirten kadın, geçmişte tüketilen ekşi mayalı esmer ekmeğin daha doyurucu ve besleyici olduğunu iddia etti.

Beyaz ekmeğin insanları yeterince tok tutmadığını ve sık acıkmaya neden olduğunu ileri süren kadın, kendi beslenme alışkanlığından örnek vererek iki dilim ekşi mayalı ekmekle doyduğunu söyledi.

Kadın, viral olan paylaşımında beyaz ekmek tüketimine yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"SOYKIRIM BU"

"So­ykırım, soykırım bu. Ekmek bayatladı artık. Küflenmiş bir tanesi. Eşime demiştim ki beyaz ekmek al da video çekeyim ama biz beyaz ekmek yemediğimiz için bu ekmekler tabii ki çöpe gitti.

Bence Türkler bu beyaz ekmeğe layık değildir. Siz bu ekmeğin tarihini biliyor musunuz? Bu, Romalıların buğdayın kabuk ve kepek kısmını temizleyerek sadece nişastasını bırakarak elde ettikleri ekmek.

"TÜRKLERE HAS BİR EKMEK DEĞİL"

Ve bu asla ve asla Türklere has olan bir ekmek değil. Bu sadece nişasta, besin değeri boş. Ama Türkler ne yemiş önceden? Ekşi mayalı esmer ekmek. Bu yüzden bu kadar sağlıklı olmuşlar. Bu yüzden savaşları kazanmışlar. Bu yüzden bu kadar dinç olmuşlar.

Neden kahvaltıda bazen beş altı ekmek yiyoruz, yiyorsunuz? Çünkü doyurmuyor ki. Doyurmuyor, boş. Doyurmaz, besin değeri yok. Sen bir esmer ekşi mayalı ekmeği ye bakalım, kaç tane yiyebileceksin? Kaç dilim yiyebileceksin? Ben iki dilimle doyuyorum, fazlasını yiyemiyorum.

Sonra diyoruz ki ben sabah kalktığımda niye böyle yorgunum? Niye ben bu kadar erken yaşlanmaya başladım? Neden benim her tarafım ağrıyor, her yerden bir hastalık çıkıyor?

Vücut neyle beslensin? Vücut bütün enerjisini bu çöpü her gün temizlemekle uğraşıyor. Ki bu ekmekle kalmıyor sadece, neyse bugün video ekmekle ilgili.

Yani zenginlerin, üst sınıfın yediği ekmek boş bir ekmektir. Niye bu kadar erken ölmek, erken yaşlanmak için meraklısınız?"