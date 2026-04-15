Sosyal medya platformu Snapchat’in sahibi Snap, maliyetleri düşürmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla iş gücünde küçülmeye gideceğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, toplam 5 bin 261 tam zamanlı çalışanın bulunduğu yapıda yaklaşık 1.000 kişinin işten çıkarılacağı bildirildi.
Genel Müdür Evan Spiegel, çalışanlara gönderdiği mektupta, alınan kararın ardından yılın ikinci yarısından itibaren giderlerde 500 milyon dolarlık azalma beklendiğini ifade etti. Açıklamanın ardından, borsa açılmadan önceki işlemlerde şirket hisselerinin yüzde 10’dan fazla yükseldiği görüldü.