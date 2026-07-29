Sosyal medya fenomeni "Canbequit" lakabıyla bilinen Nurican Tolun hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TÜM HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında Tolun'un Türkiye'den yayın yaptığı tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

'GERÇEKLİK ALGISINI ORTADAN KALDIRDIĞI DEĞERLENDİRİLEN'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve yasadışı bahis reklamı/tanıtımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve ayrıca müstehcenlik konusu kapsamında yapay zeka marifeti ile oluşturularak gerçeklik algısını ortadan kaldırdığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına dair yapılan çalışmalar neticesinde “canbequit” isimli kullanıcının ülkemizde yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiştir”.