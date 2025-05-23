Brezilyalı güzellik ve moda hakkında içerik üreten 22 yaşındaki Luna Ambrozevicius Abrahao, ayrıldığı erkek arkadaşıyla yaptığı tartışmayı sosyal medyada canlı yayınlıyordu.

Canlı yayın, kadının yaşadığı vahşi saldırıyı da internete taşıdı. Zira Abrahao, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

KANLI BIÇAK BİLE DAYANAMADI

Sao Paulo’da bir dairede gerçekleşen olay sırasında 22 yaşındaki genç kadın, dört yaşındaki kızının babası olan Alex Olievira ile sözlü tartışma halindeydi. Bir süre sonra tartışma, çığlık sesleriyle kesildi.

Yayında genç kadın yardım için bağırırken, canlı yayına yere dökülen kan izleri yansıdı. Saldırının şiddetiyle kırılan büyük bir bıçak da kameraya yakalandı.

Saldırıyı izleyen bazı takipçileri hemen yetkilileri arayarak saldırganı şikayet etti. Takipçilerinin hızla ambulans ve polisi araması sayesinde kadının hayatı kurtuldu. Luna Abrahao kısa sürede hastaneye kaldırıldı.

'YAŞAMASI BİR MUCİZE'

Abrahao, kafasından, sırtından, elinden ve ayağından aldığı darbeler sonrası acil ameliyata alındı.

Doktorlar tarafından hayati tehlikesi olduğu belirtilen Abrahao’nun yaşaması bir mucize olarak değerlendirildi.

Polis, olayın ardından kaçan Alex Olievira’yı cinayete teşebbüs ve aile içi şiddet suçlamalarıyla arıyor.

SON ANA KADAR KIZINI DÜŞÜNDÜ

Komşuların ifadelerine göre, çiftin arasında sık sık şiddetli tartışmalar yaşanıyordu. Saldırının gerçekleştiği gün de evden yükselen bağrışmalar duyulmuştu.

Hastanede tedavisi süren Abrahao, yatağından kendisine gönderilen çicekler ve kızı Serena ile paylaştığı fotoğraflarıyla takipçilerine seslendi.

Abrahao, “10 bıçak darbesinden sağ çıkmak sadece bir mucize değil, yeniden doğuştu. Acı, korku içindeyken küçük kızım Serena’dan güç aldım. Onu düşündüğüm an yaşamak zorunda olduğumu anladım” diye yazdı.

KOMŞUSU İMDADINA YETİŞTİ

260 bin takipçisiyle güzellik, moda ve dans temalı içerikler paylaşan Luna Abrahao, çarşamba gecesi hastane odasından Instagram’da yeni bir güncelleme yayınladı.

Paylaşımında ayrıca komşusu Renato’ya kanamayı durdurduğu için, teyzesi Marcela’ya da ambulansı arayıp küçük kızını okuldan zamanında aldığı için teşekkür etti.