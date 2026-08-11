Güney Kore’nin dünyaca ünlü K-Pop gruplarından ENHYPEN’ın önde gelen takipçilerinden ve Japon sosyal medya fenomeni olan 26 yaşındaki Mina Chan, canlı yayın sırasında yaşamına son verdi.

Takipçilerini ve K-Pop topluluğunu yasa boğan acı haberi, genç fenomenin kız kardeşi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla doğruladı. Kız kardeşi paylaşımında, ablasının her zaman nazik ve sıcakkanlı biri olduğunu belirterek sevenlerinden onu dualarında yaşatmalarını rica etti.

HAYRANLARIN SİBER ZORBALIĞI SONU OLDU

Japon fenomenin hayatına son vermesinin arkasında, grubun diğer hayranları tarafından kendisine yönelik başlatılan yoğun siber zorbalık ve çevrim içi taciz dalgasının yer aldığı öne sürüldü.

ENHYPEN’ın hiçbir konserini kaçırmayan ve grup üyelerinden Ni-Ki’ye olan yakın ilgisiyle tanınan Mina Chan, Temmuz ayı sonunda grubun ABD konserinde üyelere sunulmak üzere çiçek getirmişti.

Konserden birkaç gün sonra grup üyesi Ni-Ki’nin bazı kişilerin konserden ziyade kişisel ilgi arayışında olduğuna dair yaptığı açıklamalar üzerine hayran topluluğu okları doğrudan Mina Chan’a çevirdi.

GELEN TEPKİLERE DAYANAMADI

Gelen sert tepkiler ve linç girişimleri karşısında kamuoyundan özür dileyerek sosyal medya hesaplarını kapatacağını duyuran 26 yaşındaki fenomen, 5 Ağustos’ta açtığı canlı yayında hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, emniyet güçlerinin genç kadının ölümüne ilişkin yürüttüğü adli soruşturma devam ediyor.