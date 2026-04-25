Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medyada "Cin Ali" olarak bilinen Ali Bal (42) isimli şahıs ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.B. isimli kız, sosyal medya fenomeni babasını bıçakladı.
E.B. polis merkezine giderek teslim oldu.
Adrese sevk edilen sağlık görevlileri Ali Bal'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Bal'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Babasını kendisine tacizde bulunduğunu için öldürdüğünü öne süren E.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.