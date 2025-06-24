Sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları savunucusu Mikayla Raines, 29 yaşında yaşamına son verdi. Ünlü fenomenin eşi Ethan Raines, 23 Haziran 2025'te Save A Fox YouTube kanalında yayınladığı bir video ile eşinin ölüm haberini doğruladı.

Tilkiler ve diğer egzotik hayvanları kurtarma çalışmalarıyla bilinen Mikayla Raines’in uzun süredir depresyon, otizm ve borderline kişilik bozukluğu gibi ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.

"ÜSTESİNDEN GELEMEDİ"

Ethan Raines, paylaştığı 11 dakikalık videoda, Mikayla'nın sosyal medyada uzun süreli bir siber zorbalık kampanyasına maruz kaldığını ifade etti. İddiaya göre Raines, yalnızca yabancılardan değil, kişisel çevresinden ve hayvan kurtarma topluluğundaki bazı kişilerden de ciddi baskılar gördü.

Ethan Raines, açıklamasında, "Hakkında asılsız söylentiler yayıldı ve bu onun gibi hassas bir insanı derinden etkiledi. Yıllardır bu yükü taşımaya çalıştı fakat bu kez üstesinden gelemedi." ifadelerine yer verdi.