İstanbul Nişantaşı’nda lüks bir mağazada meydana gelen olayda, sosyal medya içerik üreticisi Dem Sevinç K. (28), ödeme yapmadan mağazadan ayrılmaya çalışırken güvenlik ve işletme personeli tarafından fark edilerek durduruldu. Fenomenin, binlerce lira tutarındaki ürünü kasaya uğramadan çıkarmak istediği iddia edildi.

47 BİN LİRALIK ÜRÜNLE MAĞAZA ÇIKIŞINDA DURDURULDU

17 Ağustos'ta Nişantaşı’nda bir iş yerinde yaşanan olayda, Dem Sevinç K.’nin mağaza içerisinden seçtiği 47 bin 860 TL değerindeki toplam 24 parça eşyayla dışarı çıkmaya çalıştığı belirlendi. Durumu fark eden mağaza çalışanları anında müdahale ederek Dem Sevinç K.’yi durdurdu ve emniyet güçlerine haber verdi. İhbar üzerine adrese Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

GEÇMİŞTE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞ

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, Dem Sevinç K.’nin daha önce de aynı iş yerinde benzer bir durumla gündeme geldiği ancak o dönem işletme yönetiminin şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

ARKADAŞININ ÇANTASINDAN PARA ALMA İDDİASI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 28 yaşındaki fenomenin adli sicil geçmişinde dikkat çeken bir başka detaya ulaştı. Sevinç K.’nin 2021 yılında bir kafede oturduğu sırada, lavaboya veya kısa süreliğine masadan ayrılan arkadaşının çantasından nakit para aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Nişantaşı'ndaki son girişiminin ardından polis tarafından gözaltına alınan Sevinç K. hakkında "hırsızlık" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ressam Dem Sevinç K.’nin mağazada ürünleri aldığı ve ardından mağazadan çıktığı görüldü.