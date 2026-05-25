CHP'nin Ankara, Antalya, Aydın ve Bolu il başkanlıkları, sosyal medya hesaplarının kontrolünün değiştiğini ve mevcut hesaplara erişim sağlayamadıklarını açıkladı.
CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Facebook hesaplarının kullanım yetkisinin durdurulduğu belirtilerek yeni bir Facebook sayfası açıldığı bildirildi.
Bolu İl Başkanlığı adına yapılan paylaşımda ise resmi sosyal medya hesaplarının kontrolünün değiştiği ifade edildi.
Antalya İl Başkanlığı da benzer şekilde, Facebook hesapları üzerinden ilerleyen süreçte yapılacak paylaşımların resmi açıklama niteliği taşımayacağını duyurdu.
Dün de Aydın İl Başkanlığı aynı şekilde bir bildirimde bulunmuştu.
HESAPLARIN İSİMLERİ DEĞİŞTİ
Öte yandan CHP'nin medyadan sorumlu resmi "CHP İletişim" isimli sosyal medya hesabının ismi "Özgür Özel İletişim" olarak değiştirildi.
İstanbul İl Başkanlığı'nın, basın bilgilendirmelerinin yapıldığı resmi WhatsApp kanalının ismi de "Özgür Çelik Basın İletişim" olarak değiştirildi.