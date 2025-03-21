Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada paylaşım yapan 54 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu hesapların “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçu işlediklerini öne sürdü.

Bakan Yerlikaya, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'Suç İşlemeye Tahrik' suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

PROTESTOLARDA DA 53 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve

-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır.

BAKAN YERLİKAYA: 16 POLİS YARALANDI

Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir.