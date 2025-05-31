Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu'nda meydana gelen olayda iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. ile bir yolcu arasında yer verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Baba D.E. çocuklarının yanında darp edildi, burnu kırıldı. Saldırgan bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavganın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken çok sayıda kullanıcı çocuklarının yanında darp edilen baba D.E. için destek mesajları paylaştı. Destekler sosyal medya platformu X'te TT listesine girdi.

Sedat Peker de çocuklarının önünde darp edilen baba ile ilgili yapılan “Görüşeceğiz…” ifadeli paylaşımı retweetledi.

Darp edilen baba D.E. Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, "Çocuklarımın, benim psikolojim çok kötü durumda. Burada girişte bir hanımefendi vardı, ben çocuklarıla girmeye çalışırken takdir edersiniz ki üç kişilik bir giriş alanı yok orada. Ben de ikizlerimi taşırken içeri giremedim. 'Neden kapının önünde duruyorsunuz? Burada durmanızın anlamı nedir, arkadaki yerler boşken neden burada duruyorsunuz?' dedim. 'Şuradan geçsene abi' dedi. Ben de sinirlendim, ben niye oradan geçmek zorundayım" ifadesini kullandı.

Baba şunları kaydetti:

Orası toplu taşıma, kuralları var. Ben nereden oradan geçeceğim ki. Hanımefendiyi tartıştık. Dışarıdaki adam beni ittiriyor. Farkındaysanız o konuyu ilerleten o adam, yumruk atan adam inmek üzereydi. Sonra o adam bağırmaya başlayınca geri döndü. Olay büyüdü.