İstanbul Başakşehir'de Nigar sokaktaki marketin önünde karşılaşan 16 yaşındaki Kudrettin Berat Çimenli ve 17 yaşındaki Kağan İ. henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Edinilen bilgiye göre, Kağan İ. çekişle vururken Kudrettin Berat Çimenli bıçakla saldırdı. Kavgayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Kudrettin Berat Çimenli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılırken Kağan İ. koşarak kaçtı. Çimenli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Kağan İ., polis tarafından kısa sürede yakalandı.

SOSYAL MEDYADA KAVGA ETMİŞLER

Şüphelinin poliste yapılan sorgusunda, sosyal medya üzerinden nedenini bilmediği bir sebepten dolayı tartıştıklarını ve olay günü karşılaştıklarında da kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Arkadaşının başına çekiçle vurduğunu anlatan şüphelinin kendisini koruman için bıçağını rastgele salladığını anlattığı öğrenildi.