Batman’da sosyal medya üzerinden başlayan sözlü tartışma, sokakta kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Canlı yayındaki kavganın ardından buluşan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 19 yaşındaki Barış Ak hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Polis, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan 2 kişiyi yakalamak için operasyon başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Batman merkez Petrolkent Mahallesi 2865'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış Ak ile A.K. arasında sosyal medya platformunda açılan bir canlı yayın sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ekrandaki gerilimin ardından iki genç, akrabalarını ve arkadaşlarını da yanlarına alarak sokakta buluşma kararı aldı.

SOSYAL MEDYA KAVGASI SOKAĞA TAŞTI: 1 ÖLÜ

Sokakta karşı karşıya gelen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahların da çekildiği şiddetli bir kavgaya evrildi. Silahlardan çıkan mermilerin hedefi olan Barış Ak ile İ.K. (22) kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin silah sesleri üzerine yaptığı ihbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 19 yaşındaki Barış Ak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavi altına alınan İ.K.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY YERİNDE 8 BOŞ KOVAN BULUNDU

Cinayet büro ve olay yeri inceleme ekiplerinin sokakta yaptığı detaylı araştırmada, farklı tabancalara ait olduğu belirlenen 8 adet boş kovan ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında; olaya karıştıkları tespit edilen İ.K. (22), A.K. (19), H.B. (25), E.B. (29) ve R.Ö. (22) düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Kimlikleri belirlenen ve firari durumda olan F.A. (37) ile S.Ç.’nin (20) yakalanması için emniyet güçlerinin takibi sürüyor.