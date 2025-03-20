İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105 kişi hakkında başlattığı geniş çaplı operasyon, Türkiye’de sosyal medya platformlarına erişim sorunlarını beraberinde getirdi.

Özellikle sabah saatlerinden itibaren, X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi popüler sosyal medya sitelerine erişim ciddi şekilde engellendi. Peki, bu duruma ne sebep oldu? Sosyal medya kullanıcıları “Kim yaptı?” sorusunu sormaya başladı.

GÖZALTI OPERASYONUNUN ARDINDAN ERİŞİM KISITLAMASI BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve diğer 104 kişi için sabah saatlerinde gözaltı operasyonu başlattı.

Bu gelişmenin ardından, sosyal medya platformlarına olan erişim ciddi şekilde engellendi. X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlarda kullanıcılar, bağlantı sorunları ve yüklenme problemleriyle karşılaştı.

SOSYAL MEDYADA ÇÖKÜŞ

20 Mart Perşembe günü itibariyle, sosyal medya platformlarına erişim sorunu daha da büyüdü.

YouTube ve TikTok'ta sabah saatlerinden itibaren geniş çaplı aksaklıklar yaşandı. Kullanıcılar, her iki platforma giriş yapmaya çalışırken sayfaların yüklenmediğini ve video izlemekte zorluk yaşadıklarını bildirdi.

YouTube’a tamamen erişilememesi, özellikle kullanıcılar arasında "Kim yaptı?" sorusunun yayılmasına yol açtı. BTK’dan, sosyal medya platformlarının kapatılması ya da erişimin engellenmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

WHATSAPP'TA ERİŞİM SORUNU

Sosyal medya platformlarında yaşanan aksaklıkların ardından, WhatsApp üzerinden de erişim sorunları yaşanmaya başlandı.

Kullanıcılar, WhatsApp'a giriş yapmakta güçlük çekerken, bazıları mesaj göndermede ya da görüntülü arama yapmada sorunlar yaşadı.

Uygulama üzerinden "Bağlantınız kontrol ediliyor" uyarısı ile karşılaşan kullanıcılar, "WhatsApp çöktü mü?" ve "WhatsApp Web neden çalışmıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı.

ERİŞİM SORUNLARI VE BANT GENİŞLİĞİ KISITLAMALARI

Sosyal medya platformlarına yönelik bu aksaklıkların bant genişliği kısıtlamaları nedeniyle meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor.

Downdetector.com verilerine göre, saat 06.00'dan itibaren YouTube ve TikTok'ta yaşanan sorunlar, sosyal medyada geniş çaplı bir erişim kaybına yol açtı. WhatsApp’a da akşam saatlerine doğru erişim sorunları eklendi.

SOSYAL MEDYA KISITLAMASI DEVAM EDİYOR

Bugün, Türkiye’de sosyal medya platformlarına yönelik yaşanan bu erişim sorunları, sabah saatlerinden itibaren devam ediyor.

Henüz yetkililerden resmi bir açıklama gelmiş değil, ancak kullanıcılar, platformlara erişim sağlamakta güçlük çekiyor. Erişim sorunlarının, İmamoğlu'na yönelik gözaltı operasyonuyla bağlantılı olup olmadığı ise hâlâ netlik kazanmış değil.