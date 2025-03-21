İstanbul’da milyonlarca kullanıcıyı etkileyen sosyal medya erişim sorunu çözüme kavuştu. Son iki gündür Instagram, Twitter (X), WhatsApp, TikTok, Facebook ve YouTube gibi popüler platformlara girişte ciddi aksamalar yaşanıyordu. Kullanıcılar, uygulamalara erişemediğini, akışların yenilenmediğini ve mesajların iletilemediğini bildiriyordu.

GECE YARISI NORMALE DÖNÜLDÜ

İstanbul genelinde yaşanan erişim problemlerinin 21 Mart Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren giderildiği öğrenildi. Özellikle gece saatlerinde sosyal medya uygulamalarına tekrar giriş yapılabildiği bildirildi. Kullanıcılar, Instagram, WhatsApp, X (eski adıyla Twitter), TikTok, YouTube ve Facebook gibi platformlara sorunsuz şekilde erişmeye başladı.

WHATSAPP VE X’TE CİDDİ AKSAMALAR VARDI

WhatsApp kullanıcıları, mesajların geç iletildiğini, görsel ve video gönderimlerinde sorun yaşadıklarını dile getirirken, X (Twitter) platformunda da tweet paylaşımı, mesaj gönderimi ve akış yenileme işlemlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. TikTok, Instagram ve YouTube kullanıcıları da benzer şekilde akışların yenilenmediğini aktarmıştı.

İSTANBUL’DAKİ ERİŞİM SIKINTISI KALKTI

İnternet kullanıcılarının sosyal medyada yaşadığı erişim sorununun sadece İstanbul’la sınırlı olduğu tahmin edilirken, gece saatlerinde gelen son bilgilere göre bu sorun ortadan kalktı. Şu an itibarıyla tüm büyük sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına sorunsuz şekilde erişim sağlanabiliyor.