Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sosyal medyada herkese açık profillerden izinsiz alınan fotoğrafların paylaşılmasıyla ilgili önemli bir karar verdi. Daire, bu eylemin Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde düzenlenen “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

AÇIK HESAPTAN FOTOĞRAF KULLANDI, DAVA AÇILDI

“men.dakka.dukka” rumuzuyla Instagram’da paylaşım yapan bir kullanıcı, gizli olmayan profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında yayımladı. Yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi, fotoğrafların herkese açık profillerden alındığını belirterek beraat kararı verdi. Şikayetçiler kararı temyiz etti ve dosya Yargıtay’a taşındı.

YARGITAY BERAATİ BOZDU

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eylemini kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşımı olarak nitelendirerek beraat kararını bozdu. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bir kişiye ait her türlü bilginin başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi suçtur.”

“Herkesin görebildiği ya da kolaylıkla ulaşılabilen kişisel bilgiler de kişisel veri kapsamındadır.”

Karara göre, bir kişinin izni olmadan sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmak suç kapsamına girmiş oldu.