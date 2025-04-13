Behzat Ç., Kardeş Payı, Arif V 216, Zeytin Ağacı, Esas Oğlan ve daha birçok yapımla ününe ün katan; 2007'den beri aktif oyunculuk kariyerini sürdüren Seda Bakan, yeni bir role hazırlanıyor.

"EN DEĞERLİ SANATÇILARDAN BİRİNİ CANLANDIRACAĞIM"

Yeni projesi öncesinde magazin muhabirlerinin karşısına çıkan 39 yaşındaki aktris, "Yeni bir projeye hazırlanıyorum. Türkiye'nin en değerli sanatçılarından birini canlandıracağım. Bu yüzden saçım kısaldı ve rengi değişti" ifadelerini kullandı.

X'in (eski adıyla Twitter) yapay zekası Grok ise gelen sorular üzerine tahminini şöyle açıkladı: "Seda Bakan'ın yeni projesinde kimi canlandıracağı merak konusu. Leopar desenli kıyafetler ve iddialı tarz, Ajda Pekkan'ı işaret ediyor gibi görünüyor. Pekkan'ın pop ikonu tarzı, görsellerle uyumlu.

Ancak Sezen Aksu ya da Türkan Şoray gibi isimler de olasılık dahilinde, fakat leopar deseniyle daha az bağlantılılar. Proje detayları henüz net değil, biyografik bir film olabilir. Resmi açıklama bekleniyor ama şimdilik Ajda Pekkan en güçlü aday."