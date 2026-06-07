Murat Ülker, sosyal medyada Fenerbahçe başkan adaylarından birine destek verdiği yönünde ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.

İş insanı, adına yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek konuya ilişkin KAFA Sports'a açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA TEPKİ

Fenerbahçe'de seçim sürecinin gündemi yoğun biçimde sürerken, sosyal medyada Murat Ülker'in başkan adaylarından birine destek verdiğine dair paylaşımlar dikkat çekti.

Söz konusu iddialar sonrasında Ülker, kendisine atfedilen ifadelerin doğru olmadığını dile getirdi.

"YAPANLAR ALLAH'TAN BULSUN"

Konuya dair açıklamasında tepkisini söyleyen Murat Ülker, şu ifadelere yer verdi:

"Çok ayıp. Artık Fenerbahçe seçimi bile trolleniyor. Bana ait olmayan laflar taşınıyor. Yapanlar Allah’tan bulsun. Başka sözüm yok!"

SEÇİM GÜNDEMİNDE YENİ TARTIŞMA

Ülker'in açıklaması, Fenerbahçe'deki başkanlık yarışı devam ederken sosyal medyada yayılan bilgi kirliliği tartışmalarını da tekrar gündeme taşıdı.

İş insanı, herhangi bir adaya yönelik destek açıklaması yaptığı yönündeki iddiaları net bir şekilde reddetmiş oldu.