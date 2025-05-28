İfade Özgürlüğü Derneği (İFOD) tarafından ilk kez duyurulan gelişme sonrası, ağırlıklı olarak yayın kesitleri içeren "Jahrein" isimli YouTube kanalına Türkiye'den erişim engellendi. Söz konusu kanalda paylaşılan videolar da Türkiye'den izlenemez duruma geldi.

657 BİNDEN FAZLA ABONESİ VAR

657 binden fazla aboneye ve toplamda 200 milyondan fazla görüntülenmeye sahip olan kanalın neden erişime engellendiğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Ahmet Sonuç, erişim engeli kararını kişisel Instagram hesabından duyurarak, YouTube tarafından kendisine gönderilen bilgilendirme mailini paylaştı. Sonuç, "YouTube'un başından beri açık olan Jahrein kanalım Türkiye'ye kapatıldı." ifadelerini kullandı.





Ahmet Sonuç'un YouTube tarafından kendisine gönderilen bilgilendirme mailinde,

"YouTube Kanalı Engellendi: Hükümet Şikayeti

Merhaba Jahrein,

İçeriğinizle ilgili bir devlet kurumundan yasal şikayet aldık. İncelemenin ardından, aşağıda belirtilen YouTube ülke sitelerinde içeriğinizin görüntülenmesi engellendi:

Kanal: Jahrein

İçerik, aşağıdaki YouTube ülke sitelerinde engellenmiştir:

Türkiye" ifadeleri yer aldı.