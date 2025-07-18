Yıldız X hesabından yaptığı paylaşıma, ''Vicdan en büyük terazidir o asla yanlış tartmaz'' notunu düşerken; fotoğrafta dikkat çeken bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.
Yıldız'ın çalışma masasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ''Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları)'' başlıklı kitabının yer aldığı görüldü.
2016'DA TOPLATILMIŞTI
Çözüm sürecinde İmralı görüşmelerinden oluşan söz konusu kitabın 2016 yılında toplatıldığı biliniyor.
DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Diken’e konuşan DEM Partili kaynaklar, “Kitabı heyetimiz götürmedi. Piyasada var zaten, edinmiştir” dedi.
İşte o fotoğraf: