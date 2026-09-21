İstanbul Valiliği, Sultanbeyli'de ikamet eden A.Y.'nin sosyal medya hesabından "İstanbul'da bir okulun kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ü hayatını kaybetti" şeklinde paylaşım yaptığını tespit etti. Valilikten yapılan açıklamada, A.Y.'nin paylaşımının halkı yanıltıcı nitelikte olduğu vurgulandı. A.Y.'nin bugün emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında adli süreç başlatıldığı ifade edildi.

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