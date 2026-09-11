Sosyal medyada kısa sürede yayılan 80’ler akımı, bu kez yapay zeka ve kişisel veri güvenliği tartışmasıyla gündemde. Kullanıcıların fotoğraflarını 80’li yıllardan kalma nostaljik görüntülere dönüştürdüğü akım, ChatGPT adına gönderilen ve kullanıcıları bu trende katılmaya davet eden e-postalarla da daha geniş kitlelere ulaşıyor.

Fotoğrafların yapay zeka araçlarıyla yeniden düzenlenmesi eğlenceli bir deneyim sunsa da süreçte kişisel verilerin nasıl işlendiği önemli bir soru işareti oluşturuyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) da kullanıcıları, özellikle yüz görüntülerinin biyometrik veri kapsamında işlenme ihtimaline karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KVKK'dan yapılan açıklamada, "Yapay zekâ uygulamalarıyla fotoğraflarınızı nostaljik karelere dönüştürmeden önce dijital mahremiyetinizi de düşününüz. Çünkü #80lerchallenge gibi sosyal medya akımlarında kullanılan uygulamalar, fotoğraflarınız üzerinden biyometrik verilerinizin işlenmesine neden olabilir" denildi.

BİYOMETRİK VERİLER İÇİN KRİTİK UYARI

Üçüncü taraf yapay zeka uygulamalarına yüklenen fotoğraflar yalnızca görsel bir filtre uygulanması amacıyla işlenmeyebiliyor. Uygulamalar, fotoğraftaki yüz hatları, oranlar ve mimik gibi ayrıntıları analiz ederek farklı veri türlerini işleyebiliyor.

Özellikle ücretsiz hizmet veren ve kullanıcıların yeni yeni keşfettiği platformlarda, elde edilen yüz verilerinin nerede saklandığı, ne kadar süre tutulduğu ve üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığı konusunda belirsizlik yaşanabiliyor. Verilerin yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılıp kullanılmadığı da kullanıcıların dikkat etmesi gereken konular arasında yer alıyor.

FOTOĞRAFLARI YÜKLEMEDEN ÖNCE DİKKAT

Dijital ortamda paylaşılan bir fotoğraf, yalnızca görüntüden ibaret olmayabiliyor. Özellikle yüz görüntüleri, kişinin kimliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek önemli bilgiler barındırıyor. Değiştirilemeyen biyometrik verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi ise uzun vadeli güvenlik sorunlarına neden olabiliyor.

Bu nedenle kullanıcıların, fotoğraflarını yüklemeden önce kullandıkları uygulamayı ve platformun gizlilik politikasını incelemesi önem taşıyor. Uygulamanın hangi verilere eriştiği, bu verileri hangi amaçlarla kullandığı ve üçüncü taraflarla paylaşıp paylaşmadığı kontrol edilmeli.

CHATGPT ADINA GELEN MESAJLARA DA DİKKAT

80’ler akımının daha fazla kullanıcıya ulaşmasında e-posta mesajları da dikkat çekiyor. ChatGPT adına gönderilen ve kullanıcıları kendi fotoğraflarıyla akıma katılmaya davet eden mesajlar, kullanıcıların kişisel görsellerini yapay zeka araçlarına yüklemesine zemin hazırlayabiliyor.

Bu noktada kullanıcıların kendilerine ulaşan e-postaların gerçekten güvenilir bir kaynaktan gelip gelmediğini kontrol etmesi gerekiyor. E-postadaki bağlantılara doğrudan tıklamak yerine gönderen adresinin ve yönlendirilen platformun doğruluğunun incelenmesi, olası veri güvenliği risklerinin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

POPÜLER PLATFORMLARDA BİLE TEMKİNLİ OLUNMALI

Kullanıcıların mümkün olduğunca bilinen ve güvenilirliği konusunda daha fazla bilgi bulunan yapay zeka platformlarını tercih etmesi riskleri azaltabilir. Gemini veya ChatGPT gibi daha bilinen platformların kullanılması bu açıdan daha kontrollü bir seçenek sunabilir.

Bununla birlikte hiçbir dijital platform için yüzde 100 güvenlik garantisi bulunmuyor. Kullanıcıların yalnızca 80’ler akımında değil, internette gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde kişisel verilerinin nasıl kullanıldığını dikkate alması gerekiyor.

Nostaljik bir fotoğraf oluşturmak kısa süreli bir eğlence sağlayabilir. Fakat bu süreçte paylaşılan yüz görüntülerinin kişisel veri niteliği taşıyabileceği unutulmamalı. Dijital dünyada paylaşılan bir fotoğrafın, kullanıcı hakkında sanılandan çok daha fazla bilgi barındırabileceği belirtiliyor.