Sosyal medyada kişisel hesaplardan yapılan alkollü paylaşım ve fotoğrafların hukuki boyutu, Artvin ve Muğla'da peş peşe yaşanan olayların ardından yeniden tartışmaya açıldı. Artvin'in Hopa ilçesinde arkadaşlarıyla kurduğu çilingir sofrasından fotoğraflar paylaşan 67 yaşındaki emekli Şükrü Mısırlıoğlu'na, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından 82 bin 244 lira idari para cezası kesildi. Benzer bir ceza haberi de Muğla'nın Menteşe ilçesinden geldi. Sinema oyuncusu Yiğit Dören'e de sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videolarda bir alkollü içki markasının görünmesi gerekçe gösterilerek yine 82 bin 244 lira idari para cezası verildi. Yaşanan gelişmeler, "Instagram'da veya diğer platformlarda alkol görseli paylaşmak ceza getirir mi?" sorusunu kamuoyunun odağına yerleştirdi.

KİŞİSEL HESAPTAN YAPILAN PAYLAŞIMLAR REKLAM SAYILDI

Mısırlıoğlu’nun elinde alkollü içki şişesiyle ve arkadaşlarıyla kurduğu sofra masasında çekilen fotoğraflarını inceleyen bakanlık, görselleri "alkollü içkilerin reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı" kapsamında değerlendirdi. Fotoğraflardan birine "Rakı, salata, inek yoğurdu, hepsi bu" notunu düşen Mısırlıoğlu’nun avukatı, paylaşımın ticari bir amaç, marka tanıtımı veya reklam geliri taşımadığını belirterek karara itiraz etti.

Muğla'da aynı cezaya çarptırılan oyuncu Yiğit Dören de karara tepki göstererek Muğla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Vergisini ödeyerek satın aldığı ürünü tüketirken arkadaşlarıyla anı kalması amacıyla paylaşım yaptığını belirten Dören, bir alkol firmasının sahibi veya çalışanı olmadığını, hakkındaki değerlendirmenin yersiz olduğunu savundu. Dören ayrıca, YENİ Parti'nin logosunun bir alkol markasına benzetilmesi üzerine siyasetçiler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan kolaj paylaşımlarını hatırlatarak, verilen cezaların herkese eşit şekilde uygulanıp uygulanmadığını sorguladı.

MEVZUAT NE DİYOR: SOSYAL MEDYADA ALKOL PAYLAŞMAK CEZA GETİRİR Mİ?

Türkiye'de 4250 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi ve Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı ceza cetveli uyarınca, alkollü içkilerin her ne suretle olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yasaklanıyor. Ancak bir paylaşımın ceza alıp almayacağı hususunda içeriğin niteliği belirleyici oluyor. Paylaşımda bir markanın bilinçli olarak öne çıkarılması, ürünün satın alınmasına veya tüketilmesine teşvik eden ifadelerin kullanılması, mekan tanıtımı yapılması ya da ticari bir iş birliğinin bulunması durumunda idari yaptırımlar uygulanabiliyor.

TİCARİ İÇERİKLER VE KİŞİSEL FOTOĞRAFRASINDAKİ FARK

Instagram ve YouTube gibi mecralarda tüketimi özendirici veya markaları öne çıkarıcı paylaşımlara yönelik denetimler sürüyor. Nitekim Reklam Kurulu’nun 2025 yılı kararlarında, alkol markalarını açıkça gösteren ve tüketimi teşvik eden bir festival hesabına 863 bin 580 lira ceza verilerek reklamları durdurulmuştu. Hopa ve Muğla'daki olaylarda ise cezaların ticari işletmelere veya kampanyalara değil, doğrudan sıradan kişisel hesaplara kesilmiş olması hukuki tartışmanın ana noktasını oluşturuyor. Paylaşımların özel hayatın gizliliği mi yoksa mevzuata aykırı bir tanıtım mı sayılacağına mahkemeler karar verecek.