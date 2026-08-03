Olay, gece saat 02.00 sıralarında Yedikule Mahallesi'ndeki bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre sosyal medya üzerinden tartışan dört kişi, konuşmak ve barışmak amacıyla buluştu. Ancak taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Anzo, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ali Hilal'in ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

BABA: 'DEVLET HAKKIMI ALSIN'

Hayatını kaybeden Ali Anzo'nun babası Hüseyin Anzo, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Benim oğlum hemen öldü. Hastaneye gittik, hiçbir şey yok, hemen öldü. Devlet hakkımı alsın, ben bu kadar istiyorum."

"BARIŞMAK İÇİN GİTMİŞTİ"

Ali Anzo'nun kuzeni Alaa Hasan ise olayın sosyal medyada başlayan bir tartışmanın ardından yaşandığını öne sürerek şunları söyledi:

"İlk önce Instagram'da tartışmışlar. Sonra barışmak için çağırmışlar. Konuşmaya gittiğinde hiç konuşmadan saldırmışlar. Bir kişi yoğun bakımda, Ali ise kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Devlet bizim hakkımızı alsın."

Polis ekipleri olayın tüm yönlerini aydınlatmak ve kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.