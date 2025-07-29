Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve geleceğe yatırım olarak lanse ettiği Keny Arroyo'nun Türkiye macerası noktalanma aşamasına geldi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Beşiktaş ile alakalı paylaşımlarını kaldıran Ekvadorlu oyuncu Brezilya'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

RTI Esporte'nin haberine göre 19 yaşındaki oyuncu Fortaleza ile görüşmelere başladı. Brezilya ekininde yönetim, teknik direktör Renato Paiva'nın talebini karşılamak için oyuncunun teknik ekibiyle ilk temasları gerçekleştirdi.

Söz konusu haberde Beşiktaş ile görüşmelere başlaması için kulüp yönetimine izin verdiği ifade edildi. Beşiktaş'ta belirsizlik yaşayan ve kadroda yer bulamayan 19 yaşındaki oyuncunun bu nedenle Brezilya futboluna transfer olmayı düşündüğü öğrenildi.

Santos, Mayıs ayında Arroyo için satın alma opsiyonuyla bir sezonluk kiralama teklifi yapsa da Ekvadorlu oyunucu bu teklifi kabul etmemişti. Beşiktaş, Haziran 2024'te Independiente del Valle'den ekonomik hakların yüzde 50'sini satın almak için 6,5 milyon Euro yatırım yaptı.