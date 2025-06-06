Bakanlığın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde yer alan verilere göre aynı işletmeye ait iki farklı üründe usulsüzlük belirlendi.

İlk tespitte ürün “dana eti” olarak beyan edilmiş olup yapılan analizlerde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı ortaya çıktı. Ürünün son tüketim tarihi 24.01.2025 olarak bildirildi.

İkinci tespitte ise yine “dana eti olduğu beyan edilen kırmızı et”te tek tırnaklı eti tespiti yapıldı. Bu ürünün son tüketim tarihi ise 30.01.2025 olarak kayıtlara geçti.

SOSYAL MEDYADA ÇEKTİĞİ VİDEOLARLA TANINIYORDU

EMR Grup Restoran’a bağlı olarak Biftek33 ismiyle faaliyet gösteren bu işletme, özellikle sosyal medyada yayınladığı videolar sayesinde tanınırlık kazanmıştı. Müşterilerine tantuni hazırlarken çektiği gösterişli videolarla dikkat çeken işletme bakanlığın listesinde ifşa olmasının ardından tepki aldı.

16 NİSAN TARİHİNDE YAYIMLANAN TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ: