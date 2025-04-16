Evin sahibi Yağmur Şirin (26), emekli öğretim üyesi babası ve bankacı annesinin emekliliklerini geçirmek için evi yaptırdığını anlattı.



Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mezunu olan Şirin, yüksek lisans için gittiği İtalya’nın Milano kentinde yüksek mimar olarak çalışıyor. Tatil için evine geldiğinde, İtalyan bir iş arkadaşının “Tüm Türkiye senin evini konuşuyor” diyerek sosyal medya paylaşımlarını gösterdiğini belirtti. Şirin, “Babamdan öğrendiğim misafirperverlik önemli. Herkese kapımız açık” dedi.

'EVİ EV YAPAN İÇİNDEKİ İNSANLAR'

Şirin, evin sosyal medyada dağın tepesinde yalnız bir yapı gibi göründüğünü, ancak 1998’de mütevazı bir şekilde inşa edildiğini söyledi. “Ev, Kabaklı köyünde, Osmangazi Köprüsü manzarasına sahip. Manzara önemli, ama evi ev yapan içindeki insanlardır. Annem ve babam için huzurlu bir yer. Yurt dışından geldiğimde bir gün bile kalsam, bir ay tatil yapmış gibi hissediyorum” diye konuştu.

'YORUMLARA HAK VERİYORUM'

Sosyal medyada “Su nasıl taşınıyor?”, “Yemek nasıl yeniyor?” gibi yorumlar gördüğünü belirten Şirin, evin kırsal görünümünden dolayı bu yorumlara hak verdiğini ifade etti. “Eve 5 dakika mesafede villalar, market ve köy kıraathanesi var. İl merkezine ve İstanbul’a çok yakın. Köprüye 15 dakikada ulaşılıyor. Arabayla rahatça giriş-çıkış yapılabiliyor” dedi.

'SATIŞ KARARI'

İtalya’daki mimarlık firmasından 3 yıllık proje teklifi aldığını ve kabul ettiğini söyleyen Şirin, annesi ve babasının emeklilikte yorulması ve evin sosyal medyada gördüğü ilgi nedeniyle evi satma kararı aldığını açıkladı. “Bu araziye, ormana ve manzaraya sahip başka bir ev bulamayacağımı biliyorum. Bu ev bana huzur verdi, ama artık yeni bir aileye teslim etme vakti. Evi alanlara büyük şans ve huzur getireceğine eminim” dedi.